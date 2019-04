Ovation pour les perdants

Je ne comprends pas ce qui arrive aux Québécois. D’un peuple de bâtisseurs plus grands que nature, le Québec s’enfonce dans une médiocrité dont nous refusons les conséquences sur notre niveau de vie.

Le revenu moyen disponible des Québécois (28 455 $) est le plus bas de tous les pays industrialisés, nous sommes les plus taxés, mais cela semble nous satisfaire. Nous aimons nous offrir de coûteux échecs, comme la C Series.

Des ratés

Le CH a connu une saison qu’on hésite à qualifier de désastreuse, comparée à l’an dernier, mais pour la troisième fois en quatre ans, pas de séries éliminatoires.

Les partisans au Centre Bell samedi ont accordé une ovation à l’équipe. Un rien nous amuse.

Pensez-vous qu’un club américain ayant un prestige équivalent au CH tolérerait ce que le Canadien impose à ses partisans ? Ici, messieurs Molson et Bergevin se tortillonnent pour convaincre les partisans que les Canadiens seront bientôt des magiciens sur la glace : « Attendez la saison prochaine, vous verrez. »

Je ne peux m’empêcher un retour sur le fiasco des traversiers entre Matane et Baie-Comeau. La Société des traversiers du Québec, qui ne rate aucune occasion de rater une occasion, s’est procuré un rafiot de 55 ans, l’Apollo, sans l’inspecter, pour remplacer son navire amiral, le F.A.-Gauthier, fabriqué « sur mesure » en Italie pour la somme de 148 millions $ en 2015, mais mis en cale sèche en janvier pour réparations majeures. Il avait même échoué au test des glaces du Saint-Laurent à sa première sortie.

L’informatique

Le dossier « Le bordel informatique » réalisé par l’équipe d’enquête du Journal nous régale d’anecdotes au sujet de projets qui ont fait patate, notamment l’achat en 2016 par le ministère de l’Environnement de 246 tablettes au coût de 4500 $ l’unité qui ne serviront jamais.

On pourrait les donner à des enfants défavorisés.

À la SAQ, un vieux logiciel de gestion des horaires rend impossible l’implantation de la nouvelle convention collective. Le système gouvernemental Rendez-vous santé Québec (RVSQ) éprouve tant de difficultés que son prédécesseur privé, Bonjour santé, continue d’être utilisé par de nombreuses cliniques.

Rappelons que le Dossier santé Québec a coûté 1,6 G$ à ce jour, soit 1 G$ de plus que l’estimation.

Sans compter les millions pour un nouveau système de renouvellement des permis d’alcool. Le projet Acolyte lancé en 2009 et qui devait s’achever en 2013, fait du surplace. Le projet de communications d’urgence RENIR, lancé en 2002 et promis pour 2008 va coûter sept fois plus cher que prévu, approchant bientôt le milliard de dollars, dont 51 M$ d’appareils de communication désuets.

Ottawa aussi

Rien ne bat le système de paie Phénix dont la gestion par des hauts fonctionnaires — du Québec — a été qualifiée « d’échec incompréhensible de gestion et de surveillance de projet » par le vérificateur général du Canada.

Comment expliquer ces ratés ? Sommes-nous en train de ramollir comme peuple ? Qu’est-il arrivé à « l’ouvrage bien fait » cher à nos ancêtres ? Les patrons donnent-ils les bons outils et la bonne formation à leurs employés ?

Tout n’est pas la faute des Québécois, mais c’est notre responsabilité d’exiger mieux.