Parcours du luthier québécois le plus connu au monde

Roger Waters, Bruce Springsteen, Steve Stevens, Jeff Stinco, Patrick Norman et Michel Cusson jouent de ses guitares... Robert Godin, le plus important fabricant de guitares en Amérique du Nord, est un trésor caché du Québec Inc. Sans tambour ni trompette, ses usines produisent chaque année près de 200 000 guitares. Multiac, Acousticaster, 5th Avenue et Norman, entre autres modèles, sont ensuite vendues dans une centaine de pays où elles prennent le devant de la scène avec les plus grands musiciens.

Dans L’homme derrière les guitares Godin, de l’auteur Johanne Mercier, le luthier raconte pour la première fois son incroyable histoire.