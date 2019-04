Pas le temps de respirer

WASHINGTON | Les joueurs de l’Impact n’auront eu que très peu de temps pour recharger leurs batteries.

Ils sont revenus de New York samedi soir et ont pris le chemin de Washington lundi après-midi. De plus, ils n’ont pas été en mesure de s’entraîner lundi matin puisque le terrain du Centre Nutrilait était recouvert de verglas.

D’ailleurs, Rémi Garde, qui a les yeux sur le match d’ouverture locale de samedi, se serait un peu passé de cette sixième rencontre de suite à l’étranger.

« C’est un peu frustrant de jouer un match de milieu de semaine juste avant de jouer notre premier à domicile.

« On va d’abord se concentrer sur ce match contre D.C. avant de penser au prochain. Mais ça va être fantastique de jouer finalement à la maison. »

Diallo à l’aise

Dans les circonstances, l’équipe risque de montrer un visage un peu différent que lors de la rencontre de samedi.

Certains soldats n’auront peut-être pas tous retrouvé leur niveau d’énergie optimal.

Ce n’est pas le cas de Zakaria Diallo, qui a affirmé se sentir à l’aise de jouer deux autres rencontres cette semaine.

« J’aime bien enchaîner les matchs, jouer tous les trois jours. On s’entraîne moins. »

Jukka Raitala, qui était à ses côtés en défense centrale, espère que le quatuor défensif sera le même.

« C’était notre premier jeu blanc de la saison et nous avons été très solides. »

Attaque

Il sera intéressant de voir quelle décision va prendre Rémi Garde pour remplacer Maximiliano Urruti, suspendu.

Si Anthony Jackson-Hamel a fait une bonne rentrée à New York samedi, c’est Orji Okwonkwo qui s’entraînait à ce poste la semaine dernière, et Garde n’a pas voulu dévoiler ses cartes.

« Je ne sais pas si c’est Anthony qui va jouer, il n’y a aucune décision qui est prise. Il manque Maxi et Nacho, ce sont des armes offensives qui ne sont pas là. »

Dans les couloirs, Garde va peut-être devoir donner congé à Harry Novillo, qu’il pourrait remplacer par Mathieu Choinière.

Et si Okwonkwo joue devant, qui sera en poste à droite ? Clément Bayiha semble être une option intéressante.