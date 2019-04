Quand la drogue détruit ta vie

Je suis un ex-toxicomane abstinent depuis trois ans. J’en ai fait voir de toutes les couleurs à mes pauvres parents, tous deux décédés aujourd’hui. J’ai été touché par la lettre de cette mère qui vous disait vivre l’enfer avec un fils qui les tape, elle et son mari, de plusieurs centaines de dollars par mois pour satisfaire son vice. Vous lui avez conseillé de fermer le robinet au plus vite si elle veut donner la moindre chance à ce garçon de se reprendre en main. Et c’était le meilleur conseil à lui donner.

Dans mon cas, j’ai tapé mes parents pendant cinq ans avant qu’ils ne se décident à me couper les vivres. Je leur en ai tellement voulu, même si c’était ce qu’ils pouvaient faire de mieux pour stopper ma course vers le gouffre dans lequel j’étais en train de sombrer. J’espère qu’ils sauront vous écouter. Pour ma part, je regrette que mes parents aient quitté ce monde avant de me voir renaître. Car je sais qu’ils sont malheureusement partis avec une image de moi dont je ne suis pas très fier.

Désormais bien dans sa peau

Dites-vous que l’important c’est de vous être repris en main pour vous-même, dans votre propre intérêt. Vous avez su reprendre les rênes de votre destin, et c’est déjà une grande victoire.