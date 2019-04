Salon Visez droit: des ressources juridiques gratuites

MONTRÉAL | Le Salon Visez droit prendra ses quartiers à partir de lundi au complexe Desjardins à Montréal, pour offrir des consultations juridiques gratuites et privées.

Jusqu'au 11 avril, une trentaine d’exposants seront présents pour répondre aux questions des visiteurs. Au cours de la dernière édition, près de 1 000 consultations gratuites ont été données par des avocats du Barreau de Montréal.

«Qu'il s'agisse de la rédaction d'un testament, d'identifier les recours possibles lorsqu'une personne veut récupérer l'argent qui lui est dû, de connaître les démarches légales à entreprendre au moment du démarrage d'une entreprise ou lors d'une fusion, les questions sont nombreuses. Une occasion précieuse de se renseigner est ici offerte à la population», peut-on lire dans un communiqué.

Avec pour thème «Pour une justice d’avant-garde», cette 22e édition proposera également des activités ludiques, éducatives ainsi que des rencontres portant sur des sujets d’actualité. On retrouve notamment un dialogue intitulé «#MOIAUSSI et le doute raisonnable», sur les tenants et aboutissants de la preuve requise en matière d'agression sexuelle.

Des jeux-questionnaires ou encore une joute d’improvisation seront également organisés.

Les consultations juridiques gratuites sont offertes du lundi au mercredi de 9 h 30 à 16 h 30 et le jeudi 11 avril, de 9 h 30 à 18 h 30.

Plus d’informations sur le site www.salonvisezdroit.com.