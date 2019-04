Travailler debout, un moyen de perdre du poids ?

Catherine Courchesne – 37e AVENUE

Devant la popularité grandissante des stations de travail debout, des études quantifient l’effet du travail debout sur la dépense énergétique. Qu’en est-il vraiment ?

Une étude parue en 2017 dans le journal Occupational Medicine conclut qu’il est possible de maintenir son poids en travaillant debout. Plus précisément, travailler dans cette position plutôt qu’assis permettrait de brûler 8,2 calories de plus par heure. Le fait d’alterner les positions assise et debout pendant 8 heures se traduirait par une dépense énergétique supplémentaire de l’ordre de 56,9 calories chez les hommes et de 48,3 calories chez les femmes. Bien que ces chiffres puissent paraître minimes à première vue, les experts ont conclu que l’élimination d’un supplément de 100 calories par jour suffit à empêcher la prise de poids.

La perte de poids

Une autre étude a de quoi réjouir ceux qui cherchent plutôt à perdre du poids. Parue en janvier 2018 dans le European Journal of Preventive Cardiology, l’étude conclut que travailler debout six heures par jour au lieu de travailler assis permet de brûler environ 54 calories quotidiennes supplémentaires, contribuant ainsi à la perte de poids.

Ce n’est pas tout : les chercheurs précisent que, comme il est difficile de maintenir la position debout sans bouger légèrement, cette posture pousserait les gens à l’action. Aller parler à un collègue au lieu de l’appeler, par exemple. Par conséquent, la dépense énergétique serait encore plus importante, favorisant la perte de poids.

Une question d’équilibre

Bien que l’idée de voir son gras fondre sans aller au gym puisse être alléchante, travailler debout est loin d’être une panacée. En effet, comme travailler assis, cela peut provoquer des malaises physiques tels que des douleurs au bas du dos ou aux jambes. D’où l’importance d’adopter une posture debout ergonomique, en évitant notamment de mettre tout le poids sur une seule jambe et surtout, de porter des talons hauts !

Également, si travailler debout semble impossible, voire inhumain, pourquoi ne pas tout simplement remplacer la chaise par un ballon suisse ? L’activation des muscles stabilisateurs profonds pour se maintenir en place sur un tel objet augmente la dépense énergétique. Sans compter que l’impossibilité de s’y abandonner comme sur une chaise conventionnelle pousse à se lever et à bouger davantage.

Une question de bon sens

Cela dit, les experts sont formels : le mieux pour la santé en général et pour la perte de poids en particulier est de varier les postures de travail tout au long de la journée. De plus, il est recommandé d’inclure des activités physiques d’intensité légère, comme la marche, à son quotidien.

Finalement, la recette pour perdre du poids n’a rien de bien secret : il suffit d’adopter un mode de vie équilibré, en combinant saine alimentation et activité physique.