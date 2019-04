Troisième album de Jipé Dalpé: un nouveau départ

Le nouvel album de Jipé Dalpé, sur lequel on retrouve certains des grands noms de la chanson au Québec, marquera un grand retour pour le multi-instrumentiste qui reprendra la scène après trois ans d’absence.

Le troisième album de l’artiste, intitulé Après le crash, porte bien son nom. Le chanteur revient avec une nouvelle proposition musicale après avoir été victime à l’été 2015 d’un grave accident de voiture qui l’aura pendant longtemps éloigné de la scène.

«L’album est un peu particulier parce qu’il est né d’un congé forcé, indique Jipé Dalpé. Alors que je devais tomber en écriture pour créer l’album, mais dans un contexte normal, j’ai été retardé à cause de l’accident. Ça a pris beaucoup de temps avant que je puisse me remettre à l’écriture, et je n’étais pas sûr de pouvoir y arriver.»

Photo Courtoisie

L’accident survenu aux angles du boulevard Saint-Joseph et de la rue D’Iberville, à Montréal, lui aura entre autres causé une entorse cervicale, une fracture du sternum et une commotion cérébrale. Un événement bouleversant qui aurait pu mettre fin à sa carrière.

«J’étais très mal en point, j’étais même plus capable de créer au début, la commotion faisait que je bégayais, j’étais plus capable d’écrire», se souvient Jipé Dalpé.

«Le titre de l’album Après le crash, c’est pas seulement le titre, c’est aussi une chanson. C’est celle qui m’a permis d’évacuer et de sortir le méchant par rapport à cette épreuve-là», indique le chanteur.

Une épreuve riche en réflexions qui lui aura permis de faire le point sur ce qu’il souhaite pour l’avenir.

«Même si l’album ne parle pas directement de l’accident, il est teinté d’une urgence. Une urgence de dire des choses, de faire de la musique, de l’apprécier, de mordre dans tout ce que j’aime, dans tout ce que je fais», poursuit l’auteur-compositeur-interprète.

Des collaborations nombreuses

Pour son troisième album, il a été en mesure de très bien s’entourer. Le chanteur-trompettiste a pu compter sur des complices de taille tels que Marie-Pierre Arthur, Ariane Moffatt, Olivier Langevin, François Lafontaine et David Goudreault. Jean-François Lemieux en signe également la réalisation.

«Ce sont vraiment des amis de longue date, tous et toutes», révèle le musicien.

L’occasion lui a donc permis de revoir de vieux amis à travers la création d’un album.

«Ce sont des gens que je ne vois pas aussi souvent que je le voudrais, parce que tout le monde est occupé, tout le monde a son projet. Alors quand vient le temps de la création, ça me donne l’occasion d’aller vers des gens qui me touchent particulièrement musicalement, et de me dire, là, j’ai un contexte où on peut se réunir autour de la musique, et en plus l’amitié prend sa place à travers tout ça», ajoute l’artiste.

Le nouvel album Après le crash de Jipé Dalpé sera disponible à partir de vendredi. Le lancement aura lieu le lundi 15 avril à 17 h au Ministère.