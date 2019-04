Un an de plus à St. Louis pour Jay Bouwmeester

Jay Bouwmeester et les Blues de St. Louis se sont entendus sur les termes d’une entente d’un an et de 3,25 millions $, a annoncé l’équipe lundi.

Le défenseur de 35 ans pouvait devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet.

En saison régulière, il a amassé trois buts et 14 mentions d’aide pour 17 points.

Repêché troisième au total par les Panthers de la Floride en 2002, l’arrière albertain a disputé sept saisons avec les Blues. Il avait auparavant défendu les couleurs des Flames de Calgary et des Panthers.

Bouwmeester a aidé les Blues à terminer au troisième rang de la section Centrale. Ils entameront leur série de premier tour contre les Jets, mercredi, à Winnipeg.