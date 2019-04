Un mini-penthouse sur deux étages à vendre au coût de 405 000$ près de la Plaza Saint-Hubert

Vivre dans un petit espace est aussi un bon moyen d’éviter la surconsommation. Pas de place pour acheter un second divan ou encore pour mettre une autre bibliothèque dans le salon. Il faut être «wise» avec ce qu’on fait avec l’espace qu’on a.

Engel & Volkers

Si passer en mode «mini» vous intéresse, ne perdez pas une seconde et allez visiter ce magnifique penthouse du complexe OFF PLAZA.

Engel & Volkers

Engel & Volkers

Engel & Volkers

Avec ses 682 pieds carrés sur deux étages et sa terrasse sur le toit, cette demeure offre un endroit «clé en main» où vous pourrez vous installer en couple ou seul.

Engel & Volkers

Engel & Volkers

C’est la firme L. McComber qui est derrière le design épuré du projet situé dans le quartier Rosemont.

Engel & Volkers

La propriété possède seulement 8 unités et est située à environ 5 minutes de marche des métros Beaubien et Rosemont.

Engel & Volkers

Engel & Volkers

Tous les détails de ce mini-penthouse, ici.

Pour visiter les maisons et condos de vos vedettes et influenceurs préférés, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!