Un premier Salon de la musique au Stade olympique

Le tout premier Salon de la musique, qui proposera au public des prestations musicales d’artistes émergents et établis, des kiosques d’information, des conférences et des ateliers, se tiendra au Stade olympique, à Montréal, du 7 au 9 juin prochains.

La première édition de ce nouveau rassemblement, dont la programmation a été dévoilée en conférence de presse, lundi, mettra notamment en vedette 2 Frères, Rymz, Lou-Adriane Cassidy, King Melrose, Laurence Jalbert, les Cool Kids et Lenni-Kim.

MARIO BEAUREGARD/AGENCEQMI

Aux dires de son organisatrice, Sara Tremblay-Moreau, qui produit le Salon de la musique avec sa compagnie Sara Productions, l’événement empruntera les codes des autres rendez-vous de type «salon», comme le Salon du livre, le Salon de l’habitation et le Salon de l’auto. Il ne s’agit pas d’un festival.

«C’est à la fois un événement culturel et commercial. Notre mission est vraiment de faire la promotion des artistes d’ici. On veut essayer une nouvelle façon de leur donner une vitrine. Les salons attirent des dizaines de milliers de personnes par jour; nous, on cherche à construire un public pour les artistes, à leur donner une tribune pour faire écouter leurs albums, pour se faire connaître», a résumé en entrevue Sara Tremblay-Moreau.

Plus d’informations sur le Salon de la musique est disponible en ligne (www.sara-productions.com ).