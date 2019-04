Une saison de classiques

Fidèle à sa mission, le Trident proposera cinq classiques pour sa saison 2019-2020. Du Brecht, du Tremblay, Roméo et Juliette, Eldorado et Les Plouffe.

« C’est notre mission première. C’est intéressant de revisiter les classiques dans la mesure où on les adapte et qu’ils sont ancrés dans le présent. On est loin d’une approche muséale. On ne peut pas prendre quelque chose qui a été écrit il y a une centaine d’années et le remonter tel quel », a lancé Anne-Marie Olivier, codirectrice générale et directrice artistique du Trident, lors d’un entretien.

Elle précise l’importance, dans cette démarche artistique, de faire preuve d’audace et d’être pertinent.

La codirectrice générale et directrice artistique fait référence au classique Roméo et Juliette qui sera revisité, dans une mise en scène de Jean-Philippe Joubert, du 3 au 28 mars 2020.

« On ne veut pas monter la vieille version de François-Victor Hugo avec des grands bouts plates que personne ne comprend. Je suis certaine que si Shakespeare montait sa pièce aujourd’hui, il en couperait des grands bouts. Notre façon de raconter des histoires a changé, mais on ne va pas dénaturer l’œuvre », a-t-elle fait remarquer.

Roméo et Juliette, qui est la deuxième pièce la plus montée au monde, se déroulera dans le présent avec deux clans ennemis, des chorégraphies, des combats et un amour impossible.

Les Plouffe

Un des moments forts de cette saison sera la première adaptation théâtrale du roman Les Plouffe de Roger Lemelin. Le public retrouvera, du 14 janvier au 8 février 2020, les Rita, Guillaume Napoléon, Ovide, Théophile, Stan Labrie et autres personnages de cette saga qui se déroule dans le quartier Saint-Sauveur.

« Ça fait tellement longtemps que je veux faire ça. Les Québécois sont tombés en amour avec ces personnages. C’est une photo de notre époque, mais on vient de là », a indiqué Anne-Marie Olivier.

Avec 14 comédiens sur scène dans Les Plouffe, il y aura énormément de monde sur les planches au long de cette 49e saison. « J’aime ça des grosses gangs et je pense que le public aime ça. J’aime ça comme spectatrice, comme actrice et aussi comme directrice artistique. On fait des shows d’envergure ici et ça fait partie de ça », a-t-elle mentionné.

Le Cercle de craie caucasien de Bertolt Brecht (du 17 septembre au 12 octobre), La duchesse de Langeais de Michel Tremblay (du 12 novembre au 7 décembre) et Eldorado (du 21 avril au 16 mai 2020) compléteront la saison 2019-2020.

Toutes les informations sur la 49e saison du Trident sont en ligne sur letrident.com