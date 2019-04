10 desserts complètement DÉ-CA-DENTS pour les fans finis de «Mini Eggs» à Montréal et dans les environs

Le mois d’avril est le mois (non) officiel des «Mini Eggs»! Les étagères des pharmacies se remplissent en un temps record de cocos de Pâques et de sacs mauves remplis de petites merveilles chocolatées recouvertes d’une coquille de bonbon.

Si vous faites partie de ceux et celles qui carburent aux «Mini Eggs» quand le printemps arrive, vous serez heureux d’apprendre que plusieurs établissements du grand Montréal ont décidé d’incorporer ces bonbons à leurs desserts.

Voici donc sans plus attendre, 6 endroits où aller manger un dessert aux «Mini Eggs» avant Pâques!

1. Crèmerie Pandan

La populaire crèmerie de Saint-Henri qui sert de la crème glacée roulée à la main a rouvert ses portes au début du mois d’avril en annonçant que les «Mini Eggs» seront offerts en garnitures pour le printemps. YES!

3504, rue Notre-Dame Ouest, Montréal



2. Le Smoking BBQ

Page Facebook Le Smoking BBQ

Le camion de rue Smoking BBQ propose pour un temps limité deux nouveaux desserts avec des «Mini Eggs». Le premier est une poutine aux churros déjà pas mal cochonne, mais maintenant encore plus EXTRA. L’autre dessert est un lait frappé garni de petits cocos. Le Smoking BBQ étant un food truck, vous devez donc suivre les publications sur sa page Facebook afin de savoir où il se trouve!

3. Lapop

Ce joli comptoir à gaufres sur bâton du Vieux-Montréal propose de garnir votre dessert de «Mini Eggs» pendant tout le mois d’avril. Ça ne se refuse tout simplement pas!

438, rue Saint-François-Xavier, Montréal

4. Tim Hortons

Tim Hortons offre des beignes thématiques pour Pâques. Faites vite, car ils ne restent jamais bien longtemps dans les présentoirs.

Plusieurs adresses

5. Chocolato

Page Facebook Chocolato

Cette chocolaterie et crémière avec des succursales dans plusieurs villes du Québec revient encore cette année avec sa pizza aux trois chocolats «spécial Pâques». Ce mélange de chocolat au lait, guimauves, caramel et flocons croustillants est décoré de «Mini Eggs». Ceux qui ont la dent très sucrée seront aux anges! Chocolato propose aussi son Sundae Royal et sa Pizza Dessert avec des «Mini Eggs»!

Plusieurs adresses

6. COCOmania

page Facebook COCOmania

Depuis le 31 mars, vous pouvez commander chez COCOmania un fabuleux lait frappé aux «Mini Eggs», ainsi qu’une assiette demi-gaufre également garnie de cocos. Vous avez jusqu’à Pâques pour en profiter!

1083, boulevard Curé Labelle, Blainville

