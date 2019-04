GALARNEAU, Claude



À Laval, le 23 mars 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé Monsieur Claude Galarneau, conjoint de Mme Claudette Lefebvre.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Dominique (Stéphane), ses petits-enfants : feu Yannick, Maude, (Mathieu), Noémie et son arrière-petite-fille Louane, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 13 avril de 13h à 17h au complexe funéraire :FABREVILLE, LAVAL(450) 473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour en salon du complexe dès 17h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.