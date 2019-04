VANDECASTEELE, Pierre



À l'hôpital Le Gardeur, le 7 avril, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Pierre Vandecasteele, époux de Danielle Cadot, père de feu Eric.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marc (Manon) et Myriam (François), ses petits-enfants Jackielee, Mickaël, Gabriel, Kevin et Dave, ses frères et soeurs Claude, Jean-François (Linda), Jacqueline (Christian) et Françoise, sa belle-soeur Sylvie Champagnon, plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Il sera exposé au complexe :le jeudi 11 avril de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que vendredi dès 10h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 11h30 au salon, suivie de l'inhumation au cimetière St-Vincent-de-Paul.