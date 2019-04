AUDETTE, Flore, P.F.S.J.



À la Maison-Mère des soeurs de la Providence de Montréal, le 7 avril 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Soeur Flore Audette en religion : Soeur Marie Rose, fille de feu Alfred Audette et de feu Rosa Racine.Elle rejoint ses frères et soeurs: Alphonse, Germain (feu Jeanne Laporte), Soeur Claire, s.m.s.h, Rolland (feu Jacqueline Despatie), Marthe (feu Augustin Gauthier), Lise-Marie, André (Marie Cousineau), Lina (feu Albert Lague), Paul (Louise Daneau), Joseph (Maryse Bessette), Albert (Lise Lehoux), Thérèse (André Demers) et Daniel (Micheline Frégeau), tous décédés.Elle laisse dans le deuil outre sa famille religieuse, des neveux et nièces, parents et ami-e-s.La défunte sera exposée le jeudi 11 avril 2019 à 15 h 30, à la :DES SOEURS DE LA PROVIDENCE5655, RUE DE SALABERRYMONTRÉAL (QUÉBEC) H4J 1J5La célébration de la Parole aura lieu le jeudi 11 avril à 19 h 30.Les funérailles seront célébrées à la chapelle le vendredi 12 avril à 10 h 00. Inhumation au cimetière de la paroisse Sainte-Geneviève de Pierrefonds, Cap Saint-Jacques, 20176, boul. Gouin O.