CYR, André



À Châteauguay, le 3 avril 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. André Cyr, époux de feu Mme Lucille Fortin.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Sylvie), Benoit (Christiane), Normand (Louise) et Mario (Céline), ses huit petits-enfants, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille et ses proches vous accueilleront le dimanche 14 avril de 10h à 13h30 à la:MICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAISMERCIERwww.rfmtheriault.caUne liturgie de la Parole aura lieu en la chapelle du salon à 13h30. Inhumation des cendres à une date ultérieure.