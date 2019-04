5 articles beauté pour femmes pressées à 50 $ et moins

Beau, bon, pas cher! C’est ce qu’on recherche lorsqu’on est bousculé par des horaires trop chargés. Que l’on soit une nouvelle maman, une carriériste entre deux avions ou une athlète dédiée à l’entraînement, le temps manque parfois pour prendre soin de nous. Femmes pressées, dites maintenant aurevoir à la négligence, grâce à ces 5 articles beauté à 50$ et moins!

1. Les sachets individuels de lingette démaquillante Neutrogena

Photo courtoisie

Neutrogena a lancé en début d’année le fameux paquet de 20 sachets de lingettes emballées individuellement, qui plairont aux femmes pressées! Que vous soyez à la salle de gym ou en voyage, ces petites enveloppes se traînent partout, partout, partout! À chaque utilisation, votre visage sera complètement propre, grâce à ces lingettes nettoyantes et démaquillantes, préhumectées et imbibées de lotion nettoyante douce. Même pas besoin de rincer! *À 13,99 $ disponible dans les pharmacies et magasins à grande surface

2. Une manicure en 2 minutes avec Kiss ImPRESS Press-on Manicure

Photo courtoisie

Vous avez une soirée et vous n’avez définitivement pas le temps de passer au salon de beauté pour une manucure impeccable? Pas de panique! Vous n’avez qu’à choisir un paquet de ImPRESS Press-on Manicure de Kiss Nails. En une étape, appliquez des faux-ongles en gel, comme si vous étiez en salon, grâce à la languette adhésive collante qui reste sur vos ongles, pour la durée d’une semaine! Plusieurs motifs, couleurs et formes sont d’ailleurs, lancés juste à temps pour la belle saison. *À 9,99$ disponibles chez Walmart et Jean Coutu

3. L’anticernes Magic Away de Charlotte Tilbury

Photo courtoisie

Si vous ne connaissez pas la marque de cosmétiques Charlotte Tilbury, sachez qu’il s’agit d’abord d’une marque londonienne adoptée par les grandes stars comme Dua Lipa et Salma Hayek. Désormais disponible à Montréal, il vous faut vous procurer le fameux anticernes et correcteur de teint liquide Magic Away, qui fait simplement des miracles. D’un coup de pinceau, le contour de l’œil est éclairci, l’apparence des poches et pattes-d’oie est réduite et la cerne est complètement disparue! D’ailleurs, à New York, le produit est en rupture de stock! * À 38,00$ disponible chez Sephora ou Holt Renfrew

4. Un shampoing sec qui donne du volume en quelques secondes

Photo courtoisie

Un brushing au salon de coiffure peut prendre du temps et c’est pourquoi le shampoing sec de Nioxin arrive à la rescousse avec le tube Instant Fullness, qui procure une chevelure jusqu’à deux fois plus dense en quelques secondes, en ne laissant pas de filtre dans les cheveux : ils sont légers et denses, grâce à la technologie Fusion Fibril. En outre, votre crinière est traitée 24 heures contre l’excès de sébum. *À 25,99$ dans plusieurs salons de coiffure professionnels

5. Protection et hydratation avec Reversa

Photo courtoisie

À l’approche des beaux jours, l’entreprise québécoise Reversa propose le nouveau soin hydratant protection urbaine avec protection solaire FPS 30 (contre les rayons UVA et UVB), qui convient à tous les âges et tous les types de peaux. Le produit est rapidement absorbé, protège le derme des polluants urbains et des agressions environnementales, hydrate en profondeur et aide à lui redonner de l’éclat. Il s’agit aussi d’un soin à 100% végétalien. *À 47$ disponibles chez Jean Coutu et Pharmaprix