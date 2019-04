5 endroits où trouver des beaux «chouchous» pour vos cheveux

Avec l’été qui s’en vient, on va souvent avoir l’envie de remonter nos cheveux en chignon ou en queue de cheval et le chouchou est sans contredit l’accessoire parfait pour nous venir en aide.

L’élastique enrobé de tissu qui a fait sa grande entrée dans les années 80 est plus populaire que jamais dans les tignasses de nos vedettes et influenceuses préf, et on se demande où elles peuvent bien les dénicher.

Voici donc 5 endroits où trouver de beaux chouchous pour décorer votre chevelure cet été!

1. Urban Outfitters

Les choux offerts chez Urban Outfitters sont d’une bonne dimension et disponibles dans de vraiment beaux coloris. Ils sont en plein dans les tendances du moment et leur prix est aussi abordable, à 14$ pour 5 chouchous en velours !

Urban Outfitters

14 pour 5$, Urban Outfitters

2. Ardène

Si vous êtes déjà entrés dans un Ardène, vous savez qu’ils offrent souvent des deals «4 pour 10$» sur leurs accessoires pour cheveux, ce qui inclut les choux. On peut donc faire le plein de plusieurs imprimés et tissus, pour varier nos coiffures l’été !

Ardène

4 pour 10$, Ardène

3. Aliexpress

Ce célèbre site de vente en ligne remporte la palme des chouchous pas chers, à moins de 1$ la pièce. On prend toutefois bien le temps de regarder les notes des acheteurs et les photos fournies par ces derniers, afin de vraiment acheter un produit que l’on va utiliser !

Alieexpress

À partir de 0,65$, Aliexpress

4. Chignon Urbain

Si c’est le «Made in Québec» que vous cherchez, vous devez absoulument consulter la page Instagram de l’entreprise québécoise Chignon Urbain. Leur produit sont faits de façon équitable, localement, et les «prints» sont vraiment beaux !

Chignon Urbain

À partir de 8$, Chignon Urbain

5. Forever 21

Quand il y a une tendance, Forever 21 a tendance à sauter à pieds joints dedans et c’est le cas pour les chouchous. Vous pouvez en trouver dans tous les coloris possibles, afin de les faire «matcher» avec vos looks !

Forever 21

À partir de 5$, Forever 21

