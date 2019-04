26 items en solde jusqu'à 80% qui valent vraiment la peine sur Wayfair

Prenez une grande respiration, le WAY DAY est de retour et c’est le moment de faire une tonne d’économie sur de nouveaux meubles et des accessoires de décoration!

Le géant Wayfair propose jusqu’à 80% de rabais sur plusieurs items, la livraison gratuite sur TOUT ainsi que des rabais éphémères sur une panoplie d'objets. Vous pourrez profiter de ces très cool avantages pendant un total de 36h!

Puisque 36h ce n’est vraiment pas long, Silo 57 a fait le tour du site pour vous dénicher 26 items qui valent vraiment la peine. Sortez votre carte de crédit et faites de la place dans votre appart, car c’est le moment de faire le plein de nouveautés!

1. Cette table basse pour le salon à 57% de rabais – 225,99$

2. Ce futon couleur moutarde à 53% de rabais – 335,99$

3. Ce chic cadre d’art abstrait à 76% de rabais - 79,99$

4. Cette lampe murale à 26% de rabais – 54,99$

5. Cette chaise hamac en coton à 29% de rabais – 59,99$

6. Ce «fancy» chariot-bar à 36$ de rabais – 289,99$

7. Cette lampe suspendu au look moderne à 68% de rabais – 64,99$

8. Ce tabouret de bar à 32% de rabais – 146,99$

9. Cette belle console à 41% de rabais – 238,99$

10. Cette table à manger avec pattes en épingles à cheveux à 51% de rabais – 271,99$

11. Cette table ronde pour le divan à 41% de rabais – 85,99$

12. Cet ensemble de sofa extérieur à 59% de rabais – 499,99$

13. Ce chariot-bar au look vintage à 52% de rabais – 233,99$

14. Table et bancs pour l’extérieur à 72% de rabais – 619,99$

15. Ce bureau mid-century à 46% de rabais – 359,99$

16. Cette courtepointe reversible à 70% - 80,10$

17. Chaise longue en bois à 55% de rabais – 260,99$

18. Ce tapis très coloré – 40,99$

19. Ce «love seat» gris-vert à 70% de rabais – 399,99$

20. Cette chaise en tissu à 57% de rabais – 172,99$

21. Cette lampe sur pied mid-century à 35% de rabais – 139,99$

22. Ce banc en bois pour l’entrée à 58% de rabais – 349,99$

23. Cette échelle décorative à 42% de rabais – 89,99$

24. Ce tapis à motifs – 76,99$

25. Ces draps de toutes sortes de couleurs en microfibres à 82% de rabais – 12,35$

26. Ce lit «mousse mémoire» pour chien à 62% de rabais – 64,99$

