CHAMPAGNE, Jean-François



À Saint-Jérôme, le 1er avril 2019, à l'âge de 31 ans est décédé Jean-François Champagne, fils de Diane Rémillard et de Pierre Champagne.Il laisse dans le deuil, outre ses parents, son frère Pierre-Luc (Marie-Pier) ainsi que son filleul Loan, ses neveux Mylan et Léo, ses oncles, tantes, cousins, cousines et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 13 avril de 10h à 15h au:105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 15h en la chapelle du complexe, suivi de la mise en columbarium.