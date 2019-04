Voici les 4 mascaras de pharmacie qui sont les mieux notés

Si vous cherchiez à changer de mascara ce mois-ci (parce que oui, il faut le changer tous les trois mois!), les commentaires des utilisatrices peuvent vous aider à orienter votre choix.

Comme il y a des dizaines de mascaras différents en pharmacie, il peut parfois être difficile de faire une sélection finale parmi la panoplie de différents produits offerts par les marques. On a donc épluché le site MakeupAlley, qui collectionne les revues non biaisées de plein d’utilisatrices, et certains mascaras se sont hissés au sommet des produits les mieux notés.

Voici les 4 mascaras qui ont récolté les notes globales les plus élevées

4. Mascara Voluminous de L’Oréal

Pharmaprix

Un véritable mascara culte qui se trouve dans la trousse de plusieurs d’entre-nous, ce mascara se démarque par sa teinte noir profond qui ne vire jamais au gris et son applicateur touffu qui permet de donner beaucoup de volume aux cils. C’est le mascara préconisé par celles et ceux qui aiment l’effet «faux cils».

Note : 3.6/5

65% le rachèteraient

3. Mascara Lash Blast de Covergirl

Pharmaprix

On adore la marque Covergirl, car elle ne teste plus aucun produit sur les animaux et en plus, elle produit l’un des mascaras les plus aimés de tous les temps : le Lash Blast. On le reconnaît avec son tube orange distinctif et se démarque par sa capacité à offrir un volume XXL aux cils.

Note : 3.7/5

66% le rachèteraient

15,99$ pour deux, en pharmacie

2. Mascara I Love Extreme - Crazy Volume de Essence

Pharmaprix

Ce mascara se démarque par son petit prix: à seulement 4,99$ ça ne coûte vraiment pas cher de l’essayer ! Plusieurs personnes notent que ce mascara se superpose bien et offre une belle longueur aux cils.

Note : 3,8

70% le rachèteraient

1. Mascara Lash Sensationnal de Maybelline

Pharmaprix

Certains comparent ce mascara de Maybelline au fameux «Roller Lash», de Benefit, qui coûte au moins 2 fois le prix. Plusieurs vantent sa capacité à bien recourber les cils et à garder cette courbe toute la journée.

Note : 3,9

68% le rachèteraient

