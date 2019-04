PROVENCHER, Paulette

(née Chapdelaine)



Au pavillon Rosemont, le 5 avril 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Paulette Chapdelaine, fille de Adrienne Faille (feu Rock Martel), épouse de monsieur Félix Provencher.Elle laisse dans le deuil son fils Mario (France Auger), son petit-fils Maxime, ses beaux-frères et belles-soeurs, Hermance Provencher (feu Donat Gagné), Albert Provencher (Marie-Paule Pinchaud), Gilles Cliche (feu Marcella Provencher), Jean-Charles Provencher (Yvette Castonguay) et Jean-Baptiste Provencher (Nicole Crépeault). Elle était la belle-soeur de feu Benoît et feu Claudette Provencher. Elle laisse également les enfants de Rock Martel : Pierre (Nathalie), Robert (Suzie Lafontaine), Alain (Lise Perrier) et Chantal (Marc Bradley), neveux et nièces autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :vendredi le 12 avril 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h, samedi le 13 avril de 9h à 12h. Une liturgie sera dite en chapelle samedi à 11h30.