ANGERS, Jacqueline



À Montréal, le 5 avril 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Jacqueline Angers, épouse de feu Paul-Émile Paquette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Jacqueline Lassince), Alain, et Johanne (Martin Huberdeau), ses petits-enfants François (Sophie Lepage), Martine (Philippe Rhéaume) et Mylène et ses deux arrière-petites filles Anna et Noémie. Elle laisse également sa soeur Madeleine Saint-Laurent et sa belle-soeur Pauline Roux ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Salon Les Saules du :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.comle jeudi 11 avril de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h ainsi que le vendredi 12 avril de 10 h à 11 h 30.Les funérailles auront lieu le vendredi 12 avril à 12 h (midi) en la chapelle Notre-Dame-de-la-Résurrection.