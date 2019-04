SÉVIGNY (LUSSIER), Françoise



À l'hôpital Pierre-Boucher, le 4 avril 2019, est décédée à l'âge de 73 ans, madame Françoise Lussier, épouse de monsieur Serge Sévigny.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles feu Maryse (Marc-Alain), Martine (Jocelyn) et Marie-Andrée (Stéphane), ses petits-enfants Marc-Antoine, Jasmine, Guillaume, Philippe, Thomas et Rosemarie, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 11 avril 2019, de 13h30 à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 12 avril 2019, de 9h à 10h30 à la :Les funérailles seront célébrées le vendredi 12 avril 2019 à 11h en la Cocathédrale St-Antoine, 55 Elisabeth, Longueuil, J4H 1J3.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.