Abus sexuel: la victime présumée d’un coach talonnée par la défense

Une des victimes présumées d’un coach de gymnastique accusé d’agression sexuelle est attaquée sur tous les fronts par la défense, qui tente par tous les moyens de miner sa crédibilité.

• À lire aussi: Agressions sexuelles: elle aurait été abusée par son coach

«Où avez-vous écrit la plainte? Quel est le nom de la personne de la police qui vous a contactée en 1998? Vous savez pourquoi vous rencontrez l’enquêteur? Ça a duré combien de temps?» ne sont que quelques-unes des questions posées sur un ton particulièrement agressif par l’avocate de la défense Roxane Hamelin à la victime présumée de son client Michel Arsenault.

Arsenault, 57 ans, subit depuis lundi son enquête préliminaire pour des agressions sexuelles et des voies de fait qu’il aurait commises contre six athlètes mineures dans les années 90.

Dans son témoignage au palais de justice de Montréal, la première des plaignantes a raconté qu’elle rêvait, à l’époque, de participer aux Jeux olympiques de Barcelone. Et elle devait, pour arriver à son but, avoir un entraîneur de haut niveau.

C’est pour cette raison qu’elle s’est inscrite au club de gymnastique où travaillait Arsenault, alors dans le début de la trentaine. Au fil du temps, cependant, l’entraîneur aurait commencé à abuser de la jeune athlète, à répétition.

«Il me disait qu’il n’avait pas assez de sexe avec sa femme, qui n’était plus aussi attirante, alors que moi, oui, avait expliqué la témoin qui est maintenant dans la quarantaine. Il me disait que je devais apprendre de la bonne façon, avec un adulte. Je sais que c’est complètement ridicule, mais je faisais ce qu’il disait.»

Confrontée

En contre-interrogatoire, Me Hamelin s’est efforcée de décrédibiliser la victime, soulignant les oublis de cette dernière concernant des détails, par exemple les mots choisis dans des lettres qu’elle dit avoir écrites à l’époque.

Mais si un tel exercice se fait habituellement dans le respect, celui-ci détonnait par l'agressivité de l'avocate, qui a coupé la parole à la témoin, a utilisé un ton particulièrement sec et a posé ses questions les bras croisés, la tête haute, les répétant encore et encore. Notamment pour comprendre pourquoi la plaignante n’avait pas fait de suivi après une première plainte en 1998.

«[Les agressions sexuelles] c’est quelque chose qu’on essaie d’oublier, a dit la témoin. J’avais tout à construire dans la vie. Si je pouvais éviter ça, je l’évitais.»

Pour la défense, la témoin avait donc «changé d’avis», laissant ainsi entendre que la victime ne souhaitait plus poursuivre sa plainte. Malgré les dénégations de la témoin, la défense a continué à marteler ce «changement d’avis». Le ton a monté, au point où la Couronne a dû intervenir.

«La témoin a répondu aux questions que [la défense] redemande de plein de façons», a lancé la procureure Sylvie Lemieux, visiblement exaspérée par l’exercice.

La défense a toutefois continué, jusqu’à l’intervention de la juge Marie-Josée Di Lallo pour que l'on passe à un autre sujet.

Le contre-interrogatoire se poursuit au palais de justice de Montréal.