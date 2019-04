Aldo talonnée par les tarifs de Trump

Affecté par les tarifs douaniers décrétés par l’administration Trump contre la Chine, le géant de la chaussure Aldo se tourne de plus en plus vers d’autres pays pour faire fabriquer ses produits.

Depuis quelques mois, les sacs à main et les accessoires en cuir fabriqués en Chine et exportés aux États-Unis sont frappés par des tarifs imposés dans le cadre de la guerre commerciale que le président Donald Trump a déclarée à Pékin.

« Ça a ajouté 20 % à nos prix d’importation pour ces produits », a affirmé hier David Bensadoun, PDG du Groupe Aldo, après un discours au Cercle canadien.

L’impact serait « énorme » pour Aldo si les tarifs devaient être appliqués aux chaussures, a noté le dirigeant.

Diversification

« Si Trump et ses tarifs restent, ce sera très coûteux pour nos clients aux États-Unis, a-t-il ajouté. On ne peut pas être victimes des problèmes politiques, alors on veut avoir plus de diversification de façon à pouvoir réagir. »

Aldo a déjà commencé à réduire ses activités de fabrication en Chine, qui doivent représenter 65 % de sa production totale cette année, contre 80 % l’an dernier. De façon générale, 90 % des chaussures vendues aux États-Unis sont fabriquées en Chine, a relevé M. Bensadoun.

« Notre but, d’ici 2022, c’est de fabriquer 50 % de notre production en Chine et 50 % en dehors de la Chine », a-t-il indiqué.

Pour prendre le relais, Aldo fait appel à des pays comme le Vietnam, le Cambodge, le Brésil, le Portugal, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie et la Tunisie.

L’écart entre les salaires versés dans ces pays et ceux payés en Chine n’est pas si important, a fait valoir David Bensadoun.

De plus, le libre-échange entre le Canada et l’Union européenne, « ça aide beaucoup », a-t-il dit.

Carboneutre

Par ailleurs, Aldo se targue d’être devenue la première entreprise de chaussures au monde à être certifiée carboneutre.

Elle a réduit de 30 % ses émissions de gaz à effet de serre à son siège social de Montréal et dans les 725 boutiques qu’elle gère directement.