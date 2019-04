Attitude de Marc

Vous les aimez, vous pouvez en être fiers. Aucune équipe de la LNH n’a affiché une progression aussi fulgurante que celle du Canadien depuis un an. Phénoménale augmentation de 25 points. Les joueurs ont offert de confondantes et étonnantes performances, mais avant, Marc Bergevin a réellement changé la donne et remis son club sur les rails notamment grâce à trois transactions inespérées. Max Domi pour Alex Galchenyuk, c’est un vol. Ensuite pour Pacioretty le braillard, Tomas Tatar, Nick Suzuki et, en plus, un choix de 2e ronde en juin prochain, un autre hold-up. Et grâce à un petit tour de passe-passe, l’acquisition de Joel Armia (6’4”, 210 livres) est venue raffermir le 3e trio. Ajoutez à cela que, pour une fois, on a donné une chance à un kid de 18 ans en Kotkaniemi ajoutant un rafraîchissant sourire à une équipe qui, il y a un an, avait l’air d’un salon funéraire. Les gens se sont amusés au Centre Bell, cette année, et le club va dans le bon sens dans cette ligue de jeunes. Bravo Bergy, tu l’as eu ton changement d’attitude !

PRODIGIEUX TROTZY

Mais, pour moi, l’exploit de l’année revient à Barry Trotz qui, après avoir embrassé la coupe à Washington, est passé du côté des Islanders que tout le monde croyait démolis après le départ de John Tavares. Trotz a vite installé un système qui a fait des Islanders la meilleure défensive du circuit. Son club a fini 5e au classement général, une amélioration de 23 points comparativement à l’année précédente. Pour les plus vieux, Barry Trotz, chez les juniors, jouait comme défenseur avec les Pats de Regina et le meilleur scoreur de son équipe s’appelait Doug Wickenheiser.

EMBERLIFICOTAGE

En faisant le tour de la station spatiale, David Saint-Jacques a pogné deux infirmières qui se cachaient.

Ryan Poehling est parti pour une saison de 246 buts. Ça va aider.

Aux É.-U., le gars qui a fait un vol dans le stationnement en sortant de la prison voulait revenir à temps pour le souper.

Outre les services habituels, le CAA de La Malbaie ajoute les accouchements.

Citation de mon fils Simon : « Sur Facebook, les extrémités sont de proche à rapace. »

À DEMAIN

La pire débarque de l’année vient de Los Angeles. Une descente de 27 points.