Carey Price s'attend à beaucoup mieux l'an prochain

Le gardien de but du Canadien de Montréal Carey Price admet que l'été sera long sans séries éliminatoires, mais, à ses yeux, les joueurs devraient en profiter pour arriver plus en forme que jamais au prochain camp d'entraînement.

«L'élimination prend du temps à digérer. Ça va un peu mieux en ce moment, mais ça va faire encore mal lorsque les séries prendront leur envol», a-t-il avoué aujourd'hui, lors du bilan de fin de saison.

«Ce n'est jamais plaisant d'avoir un aussi long été que celui que nous vivrons, mais tant qu'à l'avoir, aussi bien s'en servir à bon escient pour se préparer du mieux que nous le pouvons en vue de la prochaine campagne.»

Selon Price, les choses sont beaucoup plus positives en ce moment qu'elles ne l'étaient à pareille date l'an dernier et de belles choses s'en viennent pour le Tricolore.

«L'an dernier, c'était vraiment difficile. Cette saison aussi, parce que nous avons bien joué et nous n'avons pas fait les séries, mais il y a beaucoup plus de positif à retenir cette année», a-t-il expliqué.

«On s'attend tous à faire les séries l'an prochain, ça devrait être l'objectif que tous les joueurs auront en tête cet été en s'entraînant.»

La fatigue a tenaillé Jesperi Kotkaniemi

À la surprise de plusieurs observateurs, la recrue Jesperi Kotkaniemi a disputé 79 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et a désormais une saison professionnelle à son actif, mais il admet que la fatigue s’est mise de la partie durant les dernières semaines.

L’athlète de 18 ans a inscrit 11 buts et obtenu 23 mentions d’aide, pour 34 points, ce qui constitue une récolte satisfaisante pour un joueur de son âge. Toutefois, l’entraîneur-chef Claude Julien l’a retranché à trois reprises en mars, voyant que son efficacité était à la baisse. Le Finlandais a d'ailleurs été blanchi 12 fois à ses 14 derniers matchs.

Martin Chevalier / JdeM

Brossard. Il a apprécié son année à Montréal et souhaite revenir en force l’automne prochain.

«Dans l’ensemble, ce fut très bien et assez fructueux. Le jeu a cependant été plus serré en fin de saison, car les autres équipes sont davantage prudentes avec la rondelle», a-t-il déclaré, ajoutant que les nombreux voyages avaient été un peu épuisants, mais qu’il s’en était bien tiré.

Kotkaniemi a également souligné l’appui de ses coéquipiers, avec qui il a tissé des liens.

«Nous avons un bon groupe et ça m’a aidé, à ma première année. Cela me permettra de m’améliorer et je reviendrai plus fort physiquement, a-t-il expliqué. Maintenant, c’est décevant de rater les séries éliminatoires, mais j’espère que ce sera différent l’an prochain.»