Charlotte aura du fun en Angleterre

La comédie québécoise Charlotte a du fun s’exporte bien. En plus d’obtenir un beau succès d’estime aux États-Unis où il a pris l’affiche il y a deux semaines, le film de Sophie Lorain fera l’objet d’une adaptation en Angleterre, a appris Le Journal.

Un scénariste britannique a déjà été recruté pour l’écriture de ce remake destiné au marché anglais. Le producteur du film original, Martin Paul-Hus, et la scénariste Catherine Léger seront impliqués dans le projet à titre de coproducteurs.

« C’était important pour nous de pouvoir s’impliquer dans l’adaptation de notre film », explique Martin Paul-Hus en entrevue au Journal.

« On n’a d’ailleurs pas vendu les droits du film ; on les a plutôt acquis conjointement à 50 % avec les producteurs anglais. On va donc coproduire le remake avec eux, ce qui va permettre à Catherine de continuer à avoir une implication créative dans le projet. Parce que c’est basé sur son scénario. »

Sorti au Québec il y a un an, Charlotte a du fun relate les tribulations de trois adolescentes de 17 ans qui n’ont pas peur d’exprimer leurs désirs sexuels. La version anglaise du film devrait reprendre les grandes lignes du scénario original, mais en collant l’histoire à la réalité des adolescentes britanniques.

Un sujet universel

« Je crois qu’il y a un côté universel au propos du film, mais le grand défi de l’adaptation sera de trouver les bonnes références culturelles qui vont lui permettre de rejoindre le public le plus large possible en Angleterre, souligne Catherine Léger. L’idée est de garder le cœur du film et de ses personnages, tout en conservant son côté irrévérencieux. »

« Il y a un gros travail d’adaptation à faire, ajoute Martin Paul-Hus. La langue de Charlotte est spécifique. C’est la façon dont les adolescentes d’aujourd’hui parlent au Québec. Quand on va refaire le film en Angleterre, il va falloir qu’il y ait aussi cette spécificité-là dans le langage des personnages. On ne peut pas juste prendre les dialogues de Charlotte et les traduire en anglais. »

Il n’y a pas qu’en Angleterre où Charlotte a du fun suscite de l’intérêt. Le film qui met en vedette les jeunes actrices Marguerite Bouchard, Rose Adam et Romane Denis a pris l’affiche dans quelques salles aux États-Unis, il y a deux semaines, et a récolté de belles critiques dans des journaux américains importants comme le New York Times et le Los Angeles Times.

Autres sorties

Une sortie est aussi prévue en France en juin. La comédie québécoise réalisée par Sophie Lorain a également été vendue au Chili, en Argentine et en Australie.

Catherine Léger et Martin Paul-Hus se réjouissent de cette reconnaissance à l’étranger. D’autant plus que le film n’a pas obtenu le succès escompté au box-office lors de sa sortie au Québec en mars 2018.

« Ç’a été frustrant de voir que le film n’arrivait pas à rejoindre le public au Québec parce qu’on a toujours eu l’impression qu’on avait un bon sujet (la sexualité des adolescentes) qui était hot et qui était dans l’air du temps, admet Catherine Léger. Ce qui se passe en ce moment à l’étranger vient donc confirmer qu’on avait raison de croire qu’on avait un bon film entre les mains. »

Quatre films québécois adaptés à l’étranger

Les remakes de films québécois ne sont pas monnaie courante, mais au fil des années, quelques longs métrages de chez nous ont tout de même été adaptés à l’étranger. En voici quatre :

► Louis 19, le roi des ondes : cette comédie de Michel Poulette sortie en 1994 a été un des premiers films québécois à être adapté à Hollywood. Son remake intitulé Edtv n’a toutefois pas obtenu le succès espéré aux États-Unis.

► Starbuck : la comédie de Ken Scott mettant en vedette Patrick Huard a été adaptée à deux reprises : une première fois en 2013 aux États-Unis par Ken Scott lui-même sous le titre Delivery Man et une seconde fois la même année en France dans un film intitulé Fonzy.

► La grande séduction : cette très populaire comédie dramatique québécoise a aussi été adaptée deux fois : d’abord au Canada anglais en 2013 dans un remake intitulé The Grand Seduction, puis en France en 2015 sous le titre Un village presque parfait.

► Les 3 P’tits Cochons : la comédie réalisée par Patrick Huard en 2007 a fait l’objet en 2013 d’un remake français intitulé Le grand méchant loup.