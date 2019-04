Commentaires en vrac

À défaut d’une meilleure option, Claude Julien a fait de Victor Mete le principal partenaire de jeu de Shea Weber. Pendant que l’acquisition d’un premier défenseur gaucher se trouve sur la liste des priorités de plusieurs observateurs, Mete croit être en mesure de faire le travail. Photo PIerre-Paul Poulin

« Tout le temps de jeu que j’ai obtenu cette saison sera bénéfique pour mon avenir. J’espère qu’on me placera dans la même position. Avec tout ce que je peux déjà faire à mon âge, si je continue de m’améliorer, je crois que je pourrai me développer comme joueur de première paire. Avec du travail et la détermination que j’ai, je crois que je peux y parvenir. »

– Victor Mete

Jordie Benn sera l’un des quatre joueurs du Canadien qui deviendront autonomes sans compensation au cours de l’été. À 31 ans, il a empoché 1,1 M$ à chacune des trois dernières campagnes. Photo PIerre-Paul Poulin

« J’aimerais revenir. C’est au sommet de ma liste. En raison de la ville, en raison des partisans. Et quand tu entres dans ce vestiaire, c’est incroyable. L’an prochain, il y aura la même atmosphère. Les gars seront encore plus confiants. On a prouvé ce qu’on peut faire. Ce sera un été de business pour mon agent, moi et le Canadien. »

– Jordie Benn

À son retour au jeu après une absence de plus d’un an, Shea Weber a amassé 33 points (15 buts, 18 passes) en 58 matchs en plus de montrer un différentiel de +15. En fin de saison, le capitaine a souvent joué moins de minutes que Jeff Petry. Photo PIerre-Paul Poulin

« Non, je n’étais pas blessé. J’aurais aimé jouer plus. Mais un peu tout le monde jouait bien et nous recherchions un équilibre à la ligne bleue. »

– Shea Weber

Âgé de 28 ans, Christian Folin pourrait devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet prochain. Le défenseur suédois aimerait toutefois poursuivre son aventure à Montréal. Cette année, il a gagné un salaire de 800 000 $. Il a formé un duo assez stable en fin de saison avec Jordie Benn. Photo PIerre-Paul Poulin

« J’ai vraiment tout aimé de mon passage ici. Quelle ville de hockey et quelle belle ville ! J’y suis depuis deux mois maintenant et ma copine est aussi tombée sous le charme de Montréal. Je me sens bien et c’est un grand honneur de jouer pour le Canadien. Je serai très ouvert à l’idée de parler d’un contrat avec Marc [Bergevin]. »

– Christian Folin

Tomas Tatar a atteint un sommet personnel à ses débuts à Montréal avec 58 points (25 buts, 33 passes) en 80 matchs. Photo PIerre-Paul Poulin

« J’ai ressenti une ambiance positive dès mon arrivée. Nous avons une bonne équipe et un bon groupe de joueurs. J’ai compris aussi que les partisans savent reconnaître une équipe qui travaille fort. J’ai vraiment aimé ma première saison à Montréal. Nous avons connu une bonne saison même si nous sommes déçus de ne pas avoir atteint les séries. Nous nous dirigeons dans le bon chemin, nous avons acquis de l’expérience, et le futur est bien. »