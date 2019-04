Des cafés à 1 $ partout au Québec durant le Café Fest

Oubliez le Starbucks ou le Tim Hortons, le 11 mai prochain, c’est près d’une centaine de cafés de la province qui serviront leur café à prix doux.

Le Café Fest (anciennement Semaine du Barista) débarque à Montréal pour une toute nouvelle édition de caféine et de découverte.

Durant cette journée toute spéciale, les établissements participants offriront le café sans lait à 1 $ ou avec lait à 2 $, selon votre choix.

Cappuccino, latté, espresso, americano, flat white... Il n’y a pas de limite!

Parmi les cafés montréalais participants, on retrouve le Cafellini, La graine brûlée, le Aloha Espresso bar, le Bélem, le Café 8oz, le Café In Vivo, le Café les Oubliettes, le Café Osmo, le Café Oui Mais Non, le Café Sfouf, le Cardynal et plusieurs autres.

Attention, ce ne sont pas seulement les résidents de Montréal qui pourront profiter du Café Fest, car de nombreux établissements de la province entière font partie des célébrations!

Une chose est certaine, le 11 mai sera une belle journée pour les amateurs de caféine!

Pour connaître la liste de tous les cafés participants, c’est par ici.

