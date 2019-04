Des détails pour Star Wars Jedi: Fallen Order ce samedi

Croyez-le ou non, on en saura très bientôt davantage sur Star Wars Jedi: Fallen Order, alors que Respawn Entertainment et Electronic Arts dévoileront les détails de leur prochain titre inspiré de la galaxie lointaine (très lointaine) ce samedi lors d’une présentation spéciale sur Twitch.

Pour faire patienter les fans d’ici là, EA a publié sur les réseaux sociaux ce mardi une très courte animation, montrant ce qui ressemble à un sabre laser endommagé, déposé sur des runes circulaires partiellement illuminées.

On retrouve également en description une intéressante phrase, «Don’t stand out», qui pourrait vaguement être traduite par «Ne sors pas du lot».

Selon Polygon, cela se rattacherait à l’histoire potentielle de Star Wars Jedi: Fallen Order, qui raconterait le parcours d’un Padawan ayant survécu au massacre de Jedi ordonné lors de l’Épisode III.

Ce nouveau jeu de Respawn Entertainment en serait-il donc un d’infiltration où il faudra cacher sa réelle identité de Jedi?

On devrait en savoir plus à ce sujet ce samedi sur la chaîne Twitch EAStarWars dès 14h30.

La sortie de Star Wars Jedi: Fallen Order est sinon prévue pour l’automne 2019.