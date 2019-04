Des Québécois rêvent de la coupe

Les séries de la LNH sont à nos portes, et dans deux mois environ, une seule équipe sortira gagnante de ce marathon. Les joueurs champions profiteront alors de leur moment avec la Coupe Stanley, chez eux, dans leur pays natal. Le trophée de lord Stanley fera-t-il un arrêt au Québec encore cet été ? En se fiant aux pronostics des parieurs, c’est plus que possible.

Si vous êtes un partisan du Canadien déçu de l’exclusion de votre équipe et que vous avez décidé de vous ranger derrière les joueurs de chez nous, sachez que 24 joueurs du Québec prendront part au premier tour éliminatoire.

LE LIGHTNING EN BONNE POSITION

En date de lundi, sur la plateforme Mise-O-Jeu de Loto-Québec, c’est le Lightning de Tampa Bay qui possédait la meilleure cote sous la question : « Qui remportera la ronde finale des séries éliminatoires ? » avec 2,45. Les Flames de Calgary (7,50) et les Bruins de Boston (8,50) suivaient dans l’ordre.

Ce n’est pas une surprise puisque le Lightning a été seul sur son île plus souvent qu’à son tour cette saison, terminant au premier rang du classement général de la LNH avec 21 points d’avance sur les Flames de Calgary (128 contre 107).

Si les hommes de Jon Cooper devaient faire respecter la logique et remportaient les séries de 2019, il n’y a pas de doute que ce serait un été occupé au Québec puisque l’équipe compte sur six joueurs de la Belle Province dans ses rangs, soit le gardien Louis Domingue, les attaquants Yanni Gourde, Alex Killorn, Cédric Paquette, Mathieu Joseph et Danick Martel (réserviste).

Il s’agit du plus grand contingent de joueurs québécois au sein d’une seule équipe dans la LNH.

COLORADO ET VEGAS

L’Avalanche du Colorado et les Golden Knights de Vegas ne sont également pas en reste.

La formation de Denver est la deuxième mieux représentée en séries avec quatre (Mark Barberio, Samuel Girard, Gabriel Bourque et Derick Brassard) tandis que les Golden Knights comptent sur les mêmes trois Québécois qui étaient avec l’équipe lors de leur participation à la finale de la Coupe Stanley, l’an dernier, soit Jonathan Marchessault, William Carrier et Marc-André Fleury.

L’an dernier, Alex Chiasson était le seul joueur québécois dans l’alignement des Capitals de Washington lorsque ces derniers ont mis la main sur la Coupe. Les deux années d’avant, Kristopher Letang et Fleury avaient amené le prestigieux trophée en sol québécois après les deux victoires coup sur coup des Penguins alors qu’un an plus tôt, Antoine Vermette avait soulevé le trophée dans son patelin de Saint-Agapit après sa conquête avec les Blackhawks de Chicago.