CAZA, Gaston



De Saint-Eustache, le 4 avril 2019, à l'âge de 84 ans est décédé M. Gaston Caza, époux de Mme Jacqueline Tourigny.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Denise (Réal), Robert, Réjeanne (Marc-André) et Alain (feue Carole), ses petits-enfants Éric, Sabrina, Sébastien, Julie, Stéphanie et Mélissa ainsi que ses 8 arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 14 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE (450) 473-5934Une cérémonie aura lieu ce même dimanche à 16h en la chapelle du complexe.