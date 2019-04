Fouki, Dead Obies, Safia Nolin, Chromeo et une tonne d'autres artistes au Festif! de Baie-Saint-Paul cet été

Ce sera un gros été pour le Festif! de Baie-Saint-Paul qui célèbre son 10e anniversaire cette année. Le festival qui se déroule du 18 au 21 juillet prochain dans l’un des plus beaux coins du Québec vient tout juste d’annoncer sa programmation et ça s’annonce tout simplement IN-CRO-YA-BLE!

C’est le groupe Chromeo qui débutera les festivités en compagnie de Qualité Motel et Les Louanges, le soir du 18 juillet.

Les Trois Accords, Marjo, Dead Obies, Les Vulgaires Machins, Emilie Kahn, Naya Ali, Kandle, Fouki, Lydia Képinski, Stéphanie Boulay, Dumas, Safia Nolin, Grimskunk, Vilain Pingouin, La Patère Rose, Pale Lips, Heartstreets, Choses Sauvages et une tonne d’autres artistes monteront également sur scène durant le festival.

Au total c’est plus de 90 spectacles qui auront lieu durant le week-end, rien de moins!

De nombreuses performances «surprises» ayant lieu dans des endroits insolites seront aussi organisées à travers Baie-Saint-Paul et annoncées quelques heures à l’avance via l’application du festival. Deux spectacles auront même lieu sur une scène flottante et les festivaliers pourront y assister à bord d’un kayak ou d’un tube flottant.

Des efforts accrus pour faire de cet évènement un festival écoresponsable seront aussi mis sur pied durant tout le déroulement du Festif!. Un petit plus à considérer lorsque vous achèterez vos billets.

Tous les détails du festival ici.

*Crédit photo: instagram.com/elomasson/

