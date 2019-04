Il va y avoir deux MÉGA ventes de vêtements vintage à Montréal et ça vaut le détour

Si vous aimez les friperies et les beaux vêtements seconde main, vous devez absolument aller faire un tour à Montréal ce week-end, puisque deux mégaventes de vêtements vintages s’y préparent.

C’est donc l’occasion de faire des trouvailles uniques. Avec deux ventes plutôt qu’une, il y a de fortes chances que vous trouviez de belles pièces à ajouter à votre garde-robe.

La première vente se déroule dans les anciens locaux du Urban Outfitters de la rue Saint-Denis. Les «Flohmarkt Pop-Ups» proposent plus de mille vêtements pour hommes et pour femme. Ce sont 30 vendeurs qui seront sur place pour proposer leurs vêtements vintages le temps de deux week-ends, les 13 et 14 avril et les 27 et 28 avril.

Il y aura aussi les 12 et 13 avril au Club Social Le Scaphandre une vente d'articles vintages, dont des jeans Levi’s et des sacs banane qui proviennent directement des années 90!

Bref, c’est le week-end rêvé pour toutes les amatrices et amateur de beaux vêtements et accessoires vintages!

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook!