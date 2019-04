«Je n’ai pas été à la hauteur» - Jonathan Drouin

L'attaquant du Canadien de Montréal Jonathan Drouin ne s'en cache pas: il a connu sa large part de difficultés lors des deux derniers mois de la campagne.

Le Québécois de 24 ans a en effet obtenu sept points, dont un seul but, lors des 26 rencontres finales du calendrier régulier.

«Les 20 derniers matchs n'ont pas été à la hauteur de mes attentes et de celles de l'équipe. Je peux comprendre cela à l'âge que j'ai maintenant, je n'ai pas été à la hauteur», a-t-il avoué durant le bilan de saison des joueurs, mardi, à Brossard.

Drouin a indiqué que ce n'était pas une blessure qui était à l'origine de ses déboires.

«Il y a eu un moment où l'intensité et l'effort étaient là, mais pas la production. C'est quelque chose dont je suis un peu déçu», a-t-il expliqué.

L'athlète de Sainte-Agathe-des-Monts demeure néanmoins positif pour la suite et réitère qu'il veut demeurer avec le Canadien.

«Je m'attendais à plus de moi-même, mais je n'ai pas lâché. J'ai gardé une bonne attitude. Moi et mes coéquipiers, on essayait toujours de s'améliorer et d'aider l'équipe.»

«Il y a de bonnes choses ici à Montréal, il n'y a pas que la pression médiatique et la pression des "fans". Jouer devant nos partisans, c'est plaisant et on a aussi un bon groupe de joueurs, mais aussi de personnes. J'ai du plaisir à jouer ici et j'aimerais ne jamais changer d'adresse.»