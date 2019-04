Je sors, je reste

Coup de cœur

Livre

Le Big Bang

Concept physique révolutionnaire, le Big Bang représente selon certains physiciens la véritable naissance de l’univers. L’auteure Françoise Combes, astrophysicienne à l’Observatoire de Paris, nous propulse littéralement à travers un voyage dans le temps, au moment où les galaxies commençaient à prendre forme, où les systèmes solaires se mettaient en place. Un retour en arrière de près de 14 milliards d’années pour en savoir un peu plus sur notre univers d’aujourd'hui.

En librairie depuis le 25 mars 2019

Je sors

Danse

Requiem Pop

Mis en scène et créé par Helen Simard, Requiem Pop s’attarde à la vie de la célèbre icône du punk rock, Iggy pop. Six danseurs et trois musiciens investiront ses chansons ainsi que la période la plus récente de sa vie pour tenter de réfléchir plus en profondeur sur le vieillissement et la mythification de l’artiste.

Ce soir à 19h à l’Agora de la danse, 1435 rue de Bleury

Spectacle

Sons of Sissy

Mis en scène par le danseur, chorégraphe et musicien autrichien Simon Mayer, Sons of Sissy propose un spectacle de danse où la tradition du folklore bavarois se mêle aux pratiques plus expérimentales. Quatre performeurs qui tentent, en jouant à travers les conventions, de réinventer la masculinité traditionnelle.

Ce soir à 20h à l’Usine C, 1345 avenue Lalonde

Théâtre

Blind Date

Ayant rencontré un succès international, le spectacle Blind Date propose à chacune des représentations une histoire d’amour naissante, alors qu’un courageux spectateur accepte de monter sur scène pour se livrer à un rendez-vous à l’aveuglette. Une création de Spontaneous Theatre.

Ce soir à 20h au théâtre Centaur, 453 rue Saint-François-Xavier

Impro

La Sprite

Dernier événement avant les séries, la ligue d’improvisation La Sprite présentera ce soir son dernier match de la saison régulière. L’équipe des Noirs affrontera l’équipe des Blancs dans un match où l’esprit de compétition risque d’être à son comble. Le prix d’entrée est de 7$.

Ce soir à 20h au restaurant Le Coton, 6596 rue St-Hubert

Lancement

Stopping/Arrêts

S’intéressant à l’action de s’arrêter, de prendre une pause comme un geste de résistance face à des villes qui poussent de plus en plus à la rapidité et à l’efficacité continuelle, Jean-François Prost a voulu avec cette publication réfléchir à l’impact que provoque l’arrêt dans la société d’aujourd'hui. Un ouvrage coproduit par Adaptive Actions et la Galerie Leonard & Bina Ellen de l’Université Concordia.

Ce soir à 18h à la librairie Le Port de tête, 269 avenue du Mont-Royal Est

Je reste

Livre

S’engager pour les animaux

Alors que les scandales entourant l’exploitation animale dans l’industrie alimentaire ressortent de plus en plus dans l’actualité, les auteurs Fabien Carrié et Christophe Traïni tentent de réfléchir à notre relation vis-à-vis des animaux. Comment comprendre le mouvement antispéciste ? Les animaux doivent-ils avoir des droits ? Tour d’horizon d’une relation en mouvement.

En librairie depuis le 25 mars

DVD

Amanda

Réalisé par Mikhaël Hers, le film Amanda dresse le portrait de David, un jeune homme de 24 ans, dont le cours de la vie sera bouleversé suite au décès tragique de sa sœur aînée. Habitué aux petits emplois et à un rythme de vie plus bohème, David devra désormais s’occuper de sa nièce de 7 ans, Amanda.

Disponible en DVD depuis le 2 avril

Balado

La course comme moteur créatif

Ancien athlète de haut niveau, Jean-Philippe Wauthier est à la barre de ce balado, intitulé Grand écart, qui s’intéresse à l’ensemble des dimensions associées à la course à pied. Cette semaine, l’animateur discute avec le designer industriel Sylvain Duchesne et le chercheur Louis Bherer de la relation entre créativité et exercice physique.

Disponible sur ICI Première depuis le 31 janvier