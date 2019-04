Krispy Kreme ouvre ENFIN sa succursale au centre-ville et les Montréalais capotent

Après plusieurs mois d’attente, la toute nouvelle succursale Krispy Kreme a enfin ouvert ses portes au centre-ville de Montréal.

La chaîne reconnue pour ses incroyables beignes glacés a publié sur Facebook une photo de son enseigne le 3 avril dernier en indiquant «plus proche que vous ne le pensez». C’est tout ce qu’il fallait pour que des centaines de gens partagent leur excitation sous la photo.

C’est donc officiellement ce mardi que le Krispy Kreme a accueilli ses premiers clients pour des beignes et du café. La succursale est située tout près de la Places-Des-Arts au 375 rue Sainte-Catherine Ouest.

Vous pouvez aller vous régaler chaque jour de la semaine jusqu’à 22h.

Bon appétit!

