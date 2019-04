La haine dans les rues de Montréal

Ces manifestantes voilées, encadrées par des imams sortis tout droit des images qui nous viennent des pays musulmans où règne le fondamentalisme, brandissaient des pancartes où l’anglais occupait une place de choix et où le mot « haine » dominait.

Haine de la loi sur la laïcité, haine du premier ministre François Legault et par association haine des Québécois, qui appuient très majoritairement le gouvernement.

Une jeune femme voilée d’une vingtaine d’années a déclaré aux médias en anglais : « Le Québec n’est pas un pays. Je n’ai pas à respecter ses lois ». L’exemple lui vient de haut, puisque nombre de villes et de commissions scolaires anglophones ont prévenu qu’elles allaient défier la loi 21 votée par l’Assemblée nationale.

Ceux qui croient que de telles manifestations sont l’expression de la démocratie doivent s’interroger. Nous ne sommes plus ici dans la diversité d’opinion et dans l’expression de la liberté de parole. Nous sommes plutôt dans une déclaration de guerre qui vise le gouvernement élu selon les règles de l’art.

Si la manifestation de dimanche, où flottaient des drapeaux algériens, où s’affichait un bilinguisme généralisé, où même des fillettes étaient voilées et où un imam s’est adressé en arabe et en anglais à la foule d’où sortaient quelques voix criant « Allah akbar », est une indication du type des relations communautaristes à venir, il y a péril en la demeure au Québec.

Les Québécois ont choisi de demeurer dans le Canada, croyant sans doute que leur distinction pouvait s’exprimer. Leur naïveté les a aveuglés, car le Canada de Trudeau a d’autres minorités plus importantes à protéger : les autochtones, les LGBT, les minorités religieuses et autres, et les racisés.