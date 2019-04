Le temps des femmes

Au lendemain de la mobilisation des infirmières contre le travail supplémentaire obligatoire (TSO), il est bon de s’interroger sur certains éléments du travail des femmes dans des emplois traditionnels. Plus précisément de nous demander si ce travail est suffisamment reconnu et jugé essentiel. Ne répondez pas tout de suite par l’affirmative, ce serait trop facile.

Pour pallier le manque de personnel, plusieurs enseignantes sont forcées de prendre des classes supplémentaires durant leurs périodes de pauses. Reléguant ainsi leurs planifications de cours et leurs corrections à du temps supplémentaire à la maison, temps non rémunéré évidemment.

Les infirmières ont pour leur part du temps supplémentaire rémunéré, mais il s’agit pour la majorité d’entre elles d’une contrainte et non d’un choix. Elles sont obligées de couvrir d’autres périodes de travail ne pouvant laisser un poste qui n’a pas de remplaçante. Ces cumuls de temps les laissent souvent dans un état de fatigue important. Leurs revendications pour cesser ces pratiques sont à mon avis plus que légitimes.