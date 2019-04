Les monopoles privés subventionnés dirigent

Le cartel de l’internet Rogers, Bell, Telus

Comme je le soulignais récemment dans une autre chronique, le privé, que ce soit Air Canada, le CN, les hôpitaux et les écoles privées, est subventionné à plein régime, et ne prends que les éléments payants. Il laisse à l’État la charge des affaires pas rentables. Il en est ainsi pour le cartel internet, formé des géants Bell, Telus et Rogers, qui nous charge le gros prix, mais qui évidemment ne veut pas desservir les régions. Le Conseil du patronat a peut-être la solution au problème chronique que sont les régions : les fermer. Les fermer tout simplement et mettre la clé sous la porte : « Il (Yves-Thomas Dorval, le P.D.G.) veut vider les villages pauvres » (Le Journal de Montréal, 31 janvier 2015). Et aussi appauvrir davantage les pauvres en diminuant le salaire minimum qui est une plaie pour les patrons.

Alors c’est aux gouvernements d’assumer les coûts. Ainsi, lors du dernier budget fédéral du mois de mars 2019, le Parti libéral du Canada a annoncé qu’il va dépenser cinq milliards $ sur 10 ans pour « inciter » le secteur privé à daigner offrir certains services en milieu rural (Le Journal de Montréal, 19 mars 2019). Une vraie joke. Pourquoi ne pas les obliger à desservir les régions alors qu’elles empochent des milliards en profits annuellement en nous facturant des notes salées et sucrées? Pour ce cartel, il faut que les Canadiens paient toujours les prix les plus élevés en Occident. Même Stephen Harper le disait : « Le gouvernement fédéral (conservateur) veut plus de concurrence dans le sans-fil » (Le Devoir, 6 juin 2017). Mais il n’a rien fait pour régler le problème. J’espère que François Legault va demander conseil à son ami Charles Sirois, cofondateur avec lui de la CAQ, qui a dit que : « Le sans-fil manque de concurrence » (Le Devoir, 11 novembre 2009). Même si la population veut plus de concurrence, elle n’en aura pas, un point c’est tout : « Les consommateurs souhaitent une plus grande concurrence » (La Presse, 21 août 2013). Est-ce que vous aimez ça faire rire de vous par des affairistes? Alors, lisez le titre de cet article du Devoir publié le 1er octobre 2014 : « Communication sans-fil. Plus de concurrence pourrait être coûteux, dit un allié de Telus ». Alors, plus de concurrence c’est pas bon, les monopoles privés c’est mieux!

Et au Québec, nos élus régentés aux diktats des puissants oligopoles vont faire payer la population, qui déjà paie trop cher, pour aller en région par le biais de subventions au privé et d’investissements publics. Par exemple, la CAQ va exiger de l’État qu’il débourse 800 millions $ de fonds publics pour faire ce que le privé devrait être obligé de faire : « Internet : la CAQ veut finir de brancher le Québec » (Le Devoir, 1er septembre 2018). René Vézina, nouveau chroniqueur vedette du Devoir, qui a passé 20 ans au journal Les Affaires, reconnaît le problème, mais il ne veut surtout pas rien demander au cartel internet. Selon lui, ce sont les élus qui doivent intervenir et payer : « Sans accès à l’internet tout près de Montréal » (Le Devoir, 29 mars 2019).

En campagne électorale de l’année 2018, le Parti québécois (PQ) et Québec solidaire (QS) ont été les seuls partis politiques du Québec à proposer des solutions concrètes pour mettre fin, une fois pour toutes, aux manœuvres de ce trio infernal (Bell, Telus et Rogers) : « Le PQ veut créer NumériQuébec pour brancher tous les Québécois » et « QS veut que l’État soit un fournisseur internet » (Radio-Canada, 15 septembre 2018 et Le Journal de Montréal, 2 septembre 2018). J’en entends plusieurs pleurer et en redemander : Plus de privé et moins d’État. Privatiser, même les services publics, et surtout ne pas nationaliser. Des idéologues ignares qui ne font que répéter en chœur la cassette néolibérale. À ceux-là, je leur dédie ce titre d’article du Journal de Montréal du 20 février 2019 : « Pratiques trompeuses des télécoms : une situation “inacceptable” déplorée par le CRTC ».

Le public est supérieur et moins cher pour la population

Les firmes privées font tout pour augmenter leurs profits et les salaires astronomiques de leurs dirigeants, quitte à polluer, à exploiter leurs employés, à utiliser abondamment les paradis fiscaux et à accroître sans raison valable leurs prix de vente, comme c’est le cas pour les banques, les pétrolières, les pharmaceutiques. De ce fait, vous payez des impôts forcés au privé et vous subventionnez ces transnationales, souvent étrangères, qui font la loi.

Je l’ai mentionné dans mon dernier papier. Air Canada, alors qu’elle était encore une société à propriété collective, allait dans toutes les régions à des prix abordables. Maintenant privatisée, ça donne ceci : « Manque de concurrence pour le prix des billets d’avion au Québec. Un vol vers Gaspé (idem pour Rouyn-Noranda et les îles de la Madeleine) plus cher que vers Pékin » (Le Journal de Montréal, 23 janvier 2018). Et pour aller en région au gros prix, Air Canada exige en plus des millions en subventions publiques : « Transport aérien régional : les maires veulent casser le monopole d’Air Canada » (Le Journal de Montréal, 27 septembre 2017). Oui, ce qu’il faut faire, pour les transports régionaux, c’est de créer, comme le suggère Québec solidaire, une compagnie aérienne de propriété collective, du genre Québecair.

Et avant sa privatisation, le Canadien National (CN) allait aussi en région. Maintenant c’est non, niet, kapout. Pour y aller, il faudrait que les gouvernements paient des millions de dollars. En plus, le CN ne veut pas peinturer son pont à Québec, ça serait à l’État de le faire selon la compagnie, au coût d’environ 600 millions $. Pour avoir un train qui va en Gaspésie, les libéraux de Couillard ont allongé au total environ 30 millions $ en subventions alors qu’avant le CN étatique y allait gratuitement. Et attention, les trains de passagers de VIA Rail et de banlieues veulent utiliser les voies ferrées du CN, il faut dorénavant dédommager le Canadien National. Les politiciens fédéraux embrigadés et complices ont privatisé en 1993 le CN : pas seulement les trains de marchandises, mais également les rails, pourtant un bien public de première importance. Il faudrait poursuivre en justice ces élus subventionnés par le privé pour dilapidation et abus de biens publics en raison des privatisations au rabais du CN, d’Air Canada, de Pétro-Canada, etc. Au nom de l’intérêt public et de la sécurité nationale, il faudrait nationaliser les voies ferrées.

Il faut juste parler de privatisation et jamais de nationalisation

Le patronat riche et puissant a « graissé » les politiciens de plusieurs façons : en finançant les partis politiques et en les embauchant comme dirigeants ou lobbyistes après leur service politique téléguidé. Ça fait qu’il a imposé l’agenda politique dans tout, comme celui de parler seulement et souvent que de privatisations, incluant les partenariats public-privé qui sont dans les faits des privatisations avec l’aide de ses journalistes et de ses universitaires. Et ça continue tout le temps afin que l’on privatise Hydro-Québec, la SAQ, les autoroutes et les ponts, la poste, l’eau et les aqueducs. Et aussi plus de privé en santé, en éducation, dans les garderies, etc. Si vous osez parler de nationalisation, vous n’aurez droit à aucune couverture de presse et on va vous accuser d’être communiste.

Même si : « Sociétés d’État (au Québec). Des vaches à lait très rentables » (Le Journal de Montréal, 22 mars 2019). Qu’à cela ne tienne, on continue de plus belle à remettre en question tout ce qui s’appelle instrument collectif comme dans ce numéro spécial paru dans Le Devoir du 15 septembre 2018 : « Quels rôles pour les sociétés d’État dans le tissu économique du Québec? » Et aussi ce beau numéro publié dans la revue des comptables agréées (CPA Magazine) du mois de mai 2017 : « Des monopoles qui pèsent lourd. Mais jusqu’à quel point veulent-elles notre bien? » À faire frémir, n’est-ce pas?

La concurrence, c’est juste bon pour le public

Un autre élan idéologue de Couillard et cie : « Le PLQ aspire à davantage de concurrence à la SAQ » (Le Devoir, 24 septembre 2018). Décodé, ça veut dire privatiser la SAQ. Et une autre bonne larguée par Gaétan Barrette du temps qu’il était ministre de la Santé : « Barrette mobilise 64 milliards $ pour inaugurer la “concurrence” en santé (publique) » (Le Devoir, 4 février 2016). Ça ne tentait pas aux libéraux « d’aspirer » et « d’inaugurer » plus de concurrence dans les domaines du transport aérien et ferroviaire, de l’internet, des banques, des pétrolières et des pharmaceutiques? C’est même Couillard qui, suite aux hausses considérables, avait dit : « La variation des prix de l’essence est apparemment concertée, dit Couillard » (Le Devoir, 31 mai 2018). Et qu’est-ce qu’il a fait pour aspirer à plus de concurrence au niveau du cartel pétrolier? Rien. Et monsieur Barrette, très mauvais avec certains et trop complice avec d’autres, avait dit, suite à la hausse très subite d’un médicament de 42 $ à 4000 $ l’unité : « Pénurie de Paclitaxel. Le côté sombre du capitalisme ». Pas grave, le Paclitaxel est juste un médicament pour le cancer. Et qu’est-ce qu’il a fait pour « inaugurer » la concurrence dans l’industrie pharmaceutique? Rien. C’est toujours plus facile de s’attaquer aux services publics qu’aux grandes compagnies qui « runent » le monde.