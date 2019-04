Pannes: de l'aide d'Hydro-Sherbrooke et des Etats-Unis

Les pannes d’électricité qui sévissent actuellement dans plus de 250 000 foyers des régions de Lanaudière, des Laurentides et de Laval forcent Hydro-Québec à faire appel à des renforts d’Hydro-Sherbrooke et de la Green Mountain Power, du Vermont, afin de rétablir la situation.

Il y a plus de 360 équipes de travail dépêchées sur le terrain, dont 300 dans la région des Laurentides, qui inclut Lanaudière et Laval, indique Julie Léonard, porte-parole chez Hydro-Québec.

À 8 h ce matin, plus de 88 000 abonnés étaient privés d’électricité dans Lanaudière, plus de 77 000 dans les Laurentides et plus de 76 000 à Laval. Ces pannes sont essentiellement causées par le vent, la neige et le verglas survenus dans les dernières heures.

Ce n’est pas la première fois qu’Hydro-Québec fait appel à des effectifs externes lors de pannes d’électricité.

Mme Léonard n’est pas en mesure de préciser combien d’équipes de la Green Mountain Power et d’Hydro-Sherbrooke sont déployées et quel pourrait être le montant de la facture liée à ce coup de main de l’extérieur. Les délais de rétablissement ne sont pas connus.