Réponse à une femme «désespéré»

Je viens de lire la lettre de « Désespérée » concernant la névralgie pudendale et comme elle souhaitait obtenir des témoignages de femmes souffrant de ce mal, voici le mien. J’ai souffert du même mal, et pendant des années, aucun médecin n’a pu diagnostiquer ce que j’avais. Les crises duraient environ 90 minutes, surtout la nuit, à raison de quatre fois par mois, et la douleur s’apparentait à des contractions lors d’un accouchement.

J’ai consulté comme elle une ostéopathe qui avait une bonne connaissance de la problématique. Après seulement trois rendez-vous, les crises ont pratiquement disparues. Ça fait cinq ans de ça, et par mesure de précaution, j’y retourne une fois par année. Je suggère donc à cette personne de consulter un(e) autre ostéopathe que celle déjà consultée.

Line C.

La même suggestion m’est venue de plusieurs personnes. Une autre m’a indiqué que l’arrêt de consommation des produits laitiers, des sucres et des féculents avait eu un excellent effet chez une amie affectée par ce mal. D’autres suggestions seront publiées dans les jours qui viennent.