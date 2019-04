Trump met la hache dans l’accord avec Cuba

Quelques mois à peine après l’accord historique entre le baseball majeur et la Fédération de baseball de Cuba, qui devait permettre aux joueurs cubains de s’entendre avec les équipes de la MLB sans déserter leur pays, l’entente n’est plus. Ce revirement de situation n’étonne pas l’homme de baseball Michel Laplante.

De leur côté, la MLB et la Fédération cubaine étaient d’avis que l’entente allait contribuer à mettre un terme au trafic humain des joueurs cubains et qu’elle allait dans le même sens que des ententes similaires avec le Japon et la Corée.