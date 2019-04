Un grand nom du heavy métal avec l’OSQ

Un peu plus de trois mois après le concert que son groupe donnera au Centre Vidéotron au mois d’août, le vétéran de la scène heavy métal reviendra à Québec le 21 novembre. Cette fois, Dickinson se produira sans les membres d’Iron Maiden dans le cadre plus intime du Palais Montcalm, où sera joué en grande première canadienne le Concerto for Group and Orchestra de Jon Lord.