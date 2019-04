Une offre hostile? Oui et non

Marc Bergevin a dit qu’il étudierait tous les scénarios possibles pour améliorer son équipe. Parmi les possibilités, il y a celle de faire une offre hostile à un joueur autonome avec restriction.

Il y aura de gros noms sur ce marché, mais la facture serait salée pour déraciner l’un des joyaux parmi ce groupe. On parle ici de jeunes dans la fleur de l’âge comme Mitchell Marner, Brayden Point, Mikko Rantanen, Sebastian Aho, Matthew Tkachuk, Timo Meier, Kyle Connor, Brock Boeser, Jacob Trouba et Zach Werenski.

Si jamais Bergevin décidait d’aller à contre-courant en proposant un contrat à un Mitch Marner de ce monde, il pourrait céder quatre choix de premier tour en guise de compensation. C’est le prix établi selon la convention collective pour un contrat de plus de 10 millions $ annuellement.

Au cours des dernières années, très peu de DG ont emprunté cette route.

« C’est un outil permis dans la convention, a rappelé Bergevin. On l’a regardé de près. On va le regarder de près. Est-ce une possibilité ? Oui. Est-ce une garantie ? Non. »

Le DG du CH ne semble toutefois pas chaud à l’idée de sacrifier plusieurs choix de premier tour même s’il pourrait acquérir un joueur établi dans la LNH et encore très jeune.

« Il y a un prix à payer pour les joueurs disponibles, a souligné Bergevin. Il faut qu’ils acceptent l’offre hostile... et parfois les équipes qui ne les ont pas signés, c’est parce qu’ils sont trop gourmands. Il faut aussi être prêt à payer le prix, ça dépend de l’offre. Il y a aussi un risque de donner un choix de premier tour qui pourrait se retrouver avec un gros pourcentage dans le boulier, advenant une mauvaise saison. »

Bons mots pour Mete

Dans une généreuse conférence de 45 minutes, Bergevin s’est dit satisfait de la saison recrue de Jesperi Kotkaniemi.

« Dans l’ensemble, c’est très positif, a noté le DG. C’était plus dur en deuxième moitié. Il y avait de la fatigue physique et mentale. Dans l’ensemble, on est très satisfait et on attend encore plus de lui. »

Questionné à savoir si Victor Mete a l’étoffe pour devenir le partenaire régulier de Shea Weber, Bergevin n’a pas osé trop s’aventurer, mais il a tenu un discours très positif à l’endroit du jeune défenseur de 20 ans.

« Il m’a convaincu que c’est un joueur de la LNH, a-t-il répliqué. Dans ses discussions avec Shea, on le sentait de plus en plus confortable. Il transporte la rondelle, il relance l’attaque. Il aurait pu jouer à Laval. On a des jeunes qui auraient pu aider Laval, mais le but principal, c’est Montréal. Il n’est pas un gros joueur, mais il est rapide, il a un bon bâton et il tue des jeux. Je suis vraiment fier de ce joueur repêché en cinquième ronde (ndlr : quatrième tour en 2016). »