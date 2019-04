Verglas: plus de 260 000 foyers toujours sans électricité

MONTRÉAL - La pluie verglaçante et les forts vents ont causé de nombreuses pannes de courant, lundi, principalement dans les Laurentides, à Laval et dans Lanaudière.

À 4 h, 263 709 clients d’Hydro-Québec se trouvaient toujours privés d’électricité. Ils étaient plus de 315 000 personnes à être sans courant, lundi soir, tandis que les villes de la couronne nord de Montréal se trouvaient plongées dans le noir. À Laval, où près de 50 % du territoire a été touché par des pannes d’électricité, deux centres communautaires ont ouvert leurs portes au cours de la nuit afin d’aider les citoyens privés d’électricité.

«Nous déployons toutes les équipes disponibles afin de rétablir le service le plus rapidement possible. Des équipes de régions moins touchées par les pannes ont été appelées en renfort», a indiqué Hydro-Québec.

Avec 90 014 foyers sans électricité, Lanaudière reste la région la plus touchée, tôt mardi matin, suivie de près par Laval (78 174) et les Laurentides (78 048).

À Montréal, 4271 abonnés se trouvaient toujours sans courant. Situation similaire du côté de la Montérégie (4508) et de la Mauricie (3408).

Les habitants du Centre-du-Québec s’en tirent à bon compte avec 372 ménages plongés dans le noir.

Lundi soir, les nombreuses pannes se traduisaient par des villes fonctionnant au ralenti, voire complètement paralysées.

À Blainville et à Mascouche, tous les bâtiments publics ont été fermés en soirée et les activités ont été annulées. Même son de cloche dans la ville voisine de Boisbriand qui conseillait à ses citoyens de ne pas sortir à l'extérieur, en raison des branches qui peuvent briser à tout moment et causer des dommages. À Terrebonne, la Ville a ouvert son centre de mesures d'urgence pour faire face aux dégâts causés par le verglas.