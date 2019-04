[VIDÉO] Un nouveau film pour la famille Addams!

La famille Addams est de retour, mais peut-être pas comme vous l’attendiez!

Après avoir marqué le cœur de nombreux jeunes des années 90, la franchise revient à ses origines avec un long-métrage animé qui, pour notre plus grand plaisir, semble tout aussi tordu que la version bien-aimée mettant en vedette Anjelica Huston et Raúl Juliá.

Dans une première bande-annonce dévoilée aujourd'hui, on peut donc découvrir la vision joyeusement macabre et tout de même assez colorée des réalisateurs Conrad Vernon et Greg Tiernan, à qui l’on doit également le très édifiant Party de saucisses.

En plus d’offrir un aperçu du quotidien de cette «nouvelle» famille Addams, la vidéo permet d’entendre pour la première fois l’impressionnante brochette d’acteurs qui prêtent leur voix aux personnages, notamment Oscar Isaac (Gomez), Charlize Theron (Morticia), Finn Wolfhard (Pugsley) et Chloë Grace Moretz (Wednesday).

On y retrouve même une très cocasse référence au film d’horreur It, dont la plus récente itération mettait justement en vedette M. Wolfhard. Ça part bien!

Reste à voir si le cousin Machin sera également de la partie!

La parution du film d'animation La famille Addams est prévue pour l’Halloween 2019.