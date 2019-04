Yasiel Puig suspendu deux matchs

Le bouillant voltigeur des Reds de Cincinnati Yasiel Puig a été suspendu pour deux rencontres, en plus d’être mis à l’amende, mardi, pour son rôle dans l’échauffourée survenue dimanche, à Pittsburgh, contre les Pirates.

Le gérant des Reds, David Bell, a également reçu une amende et une suspension d’un match, qu’il devait d’ailleurs purger mardi soir face aux Marlins de Miami.

«À chaque fois qu’une autre équipe tente intentionnellement de blesser l’un de nos joueurs, c’est là, le problème, avait commenté Bell, à l’issue de la rencontre de dimanche. C’est inacceptable et nous allons toujours être solidaires avec nos joueurs, peu importe la situation.»

Bell n’en voulait donc pas à Puig d’avoir quitté le banc des joueurs pour s’en prendre au lanceur des Pirates Chris Archer, qui avait tenté d’atteindre Derek Dietrich.

Ce lancer d’Archer survenait après que Dietrich eut longuement contemplé son circuit avant de quitter la boîte des frappeurs à sa présence au bâton précédente.

«Quand tu frappes un circuit, on te permet de courir les buts de la façon que tu veux, a plaidé Bell, sans nécessairement convaincre tous les puristes du baseball. C’est malheureux ce qui est arrivé. Cela ne devrait jamais avoir lieu, pour aucune raison.»

«Pas supposé de faire ça»

Suspendu cinq matchs, Archer verra simplement son prochain départ reporté. Dietrich, lui, ne pouvait qu’être blanchi, n’ayant commis aucun geste illégal.

«J’ai simplement essayé d’avoir un bon élan et j’ai fait mon travail, a-t-il plaidé, ne semblant pas regretter sa réaction sur son circuit. Je sais que ça fait partie du jeu, mais je suis juste chanceux de ne pas avoir été atteint à un endroit où j’aurais pu être blessé. Mais j’ai été atteint souvent dans ma carrière et je n’ai pas peur. Reste qu’une balle peut faire des dommages et moi, j’essaie plutôt de faire des dommages à la balle.»

Si Archer s’est bien gardé de répliquer verbalement à Dietrich, son coéquipier Felipe Vazquez, qui a d’ailleurs été expulsé quand les bancs se sont vidés, ne s’est pas gêné pour être le porte-parole des Pirates.

«Je pense qu’il en a mis un peu trop, a dit Vazquez. Il peut regarder un peu et commencer à courir, mais ne reste pas là pour ensuite commencer tranquillement à marcher. Nous savions tous que la balle était frappée loin, mais tu n’as pas à attendre que la balle touche le sol pour ensuite marcher. Tu n’es pas censé faire ça.»